Дайджест дня: крылатая Elantra, будущий BMW iX3 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"У «заряженного» седана Hyundai Elantra N появилась спецверсия TCR Edition, посвященная кольцевому чемпионату Touring Car Racing.
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