Лейтенант ВС России рассказал о спасении шести сослуживцев

Лейтенант Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, заместитель командира роты по военно-политической работы с позывным Гусар рассказал, как спас шесть раненых сослуживцев, изорвав половину своей куртки на жгуты.
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