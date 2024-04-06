Хаусботы, дома на воде: особенности и фотопримеры

В США, где много рек и озёр, houseboat появились в начале XIX века. Вернее, появились они намного раньше — в жарких странах многие рыбаки жили в лодках, но современные плавучие дома распространились к середине минувшего столетия.
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