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Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

Несмотря на уход из России крупных голливудских кинокомпаний и забастовку сценаристов и актеров, 2023-й подарил любителям пугающего жанра несколько любопытных хорроров, включая «М3ГАН», «Восстание зловещих мертвецов», шестой (и, возможно, финальный) «Крик», десятую «Пилу» и «Ренфилда».

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