Расширение выпуска самолетов и развитие автопрома. О чем говорил Мишустин

В понедельник, 15 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами. На повестке были программа по расширению выпуска самолетов гражданской авиации, реализации стратегии развития автомобильной промышленности, итоги года в сфере культуры.