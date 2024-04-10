Три человека пострадали при стрельбе на праздновании Ураза-байрама в США

Инцидент со стрельбой произошел праздновании Ураза-байрама в честь окончания поста Рамадан в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, есть погибшие и минимум трое пострадавших, в том числе подросток.
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