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Царьград

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МЧС России: Все рыбаки спасены с дрейфующей льдины в Охотском море

МЧС России: Все рыбаки спасены с дрейфующей льдины в Охотском море

В Охотском море завершилась спасательная операция, связанная рыбаками, оказавшихся в ловушке на отколовшейся льдине.

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