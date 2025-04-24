ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Мэры русских городов, которые так любят выдавать жилищные сертификаты приезжим азиатам, получили предельно конкретный сигнал.
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