Трамп просит закрыть дело о выплате актрисе по примеру помилования сына Байдена

Защита Дональда Трампа, избранного президента США, обратились с требованием закрыть уголовное дело, связанное с выплатами порноактрисе, опираясь на аргумент, который ранее привел действующий американский лидер Джо Байден при помиловании своего сына Хантера.
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