Турецкий БПЛА Anka-3 накануне испытаний

Турецкая государственная аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) или Turkish Aerospace Industries (TAI) продолжает работы по перспективным беспилотным летательным аппаратам.
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