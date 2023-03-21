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Турецкий БПЛА Anka-3 накануне испытаний

Турецкий БПЛА Anka-3 накануне испытаний

Турецкая государственная аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) или Turkish Aerospace Industries (TAI) продолжает работы по перспективным беспилотным летательным аппаратам.

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