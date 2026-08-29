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Владимир Путин посетил выставку «Единая школа – Единая страна» и принял участие в открытии новых школ в пяти регионах России

Владимир Путин посетил выставку «Единая школа – Единая страна» и принял участие в открытии новых школ в пяти регионах России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в преддверии нового учебного года посетил Московский педагогический государственный университет (МПГУ).

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