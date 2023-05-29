Федеральное агентство новостей №1

7 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    Господи!🙏 помоги сербам, защити, Господи!🙏🙏🙏Президент Сербии ...
  • Михаил Новиков
    Да сша абсолютный враг человечества! И народам, которыми правят адепты америки, пора побеспокоиться о своей безопасно...«Климатический ца...
  • Михаил Новиков
    Украинские парламентарии - это стало дрессированных обезьян! И голосовать они будут так как нужно дрессировщику, в их...Украинские парлам...

Леонид Якубович в первое время был категорически против играть роль «Скупого» в новом спектакле Боякова

Леонид Якубович в первое время был категорически против играть роль «Скупого» в новом спектакле Боякова

Театральный режиссер Эдуард Бояков в конце прошлого года предложил народному артисту РФ Леониду Якубовичу исполнить главную роль в постановке «Скупой» по комедии Жан-Батиста Мольера, которую он выпустил совместно с коллегой Валентином Клементьевым.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх