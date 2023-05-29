Леонид Якубович в первое время был категорически против играть роль «Скупого» в новом спектакле Боякова

Театральный режиссер Эдуард Бояков в конце прошлого года предложил народному артисту РФ Леониду Якубовичу исполнить главную роль в постановке «Скупой» по комедии Жан-Батиста Мольера, которую он выпустил совместно с коллегой Валентином Клементьевым.