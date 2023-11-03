Пригожин: Возвращение Пугачевой в Россию абсолютно понятно

«А куда Алле Борисовне ехать-то? У нее здесь дом, здесь она уважаема, авторитетна. А это многого стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя приезд в Москву певицы Аллы Пугачевой.
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