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Закон и Порядок

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А так ли белорусы уважают русских: интересный опрос

А так ли белорусы уважают русских: интересный опрос

Avia.pro какая драма разыгралась на просторах братских сердец! Провели опрос, чтобы выяснить, что же на самом деле думают наши белорусские братья о великом и могучем русском народе.

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