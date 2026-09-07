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Аргументы недели

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Тихая промышленная капитуляция Европы: как Китай методично скупает активы ЕС под аплодисменты Брюсселя

Тихая промышленная капитуляция Европы: как Китай методично скупает активы ЕС под аплодисменты Брюсселя

Цифры, опубликованные на днях авторитетным британским изданием The Guardian со ссылкой на данные Европейской металлургической ассоциации (Eurometal), звучат как приговор целой эпохе европейского экономического благополучия.

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