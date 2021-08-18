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Павел Зарифуллин: Россия за 30 лет ничего не сделала для защиты русских в Средней Азии

Мы пожинаем плоды беспомощной политики по отношению к русскому населению Центральной Азии. Сейчас нужно предпринимать экстренные меры, полностью менять культурную политику, считает Павел Зарифуллин, директор Центра Евразийских исследований им.

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