Пассажиры просидели больше 4 часов в омской электричке из-за технического сбоя на РЖД. Также был задержан пассажирский поезд.
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Пассажиры просидели больше 4 часов в омской электричке из-за технического сбоя на РЖД. Также был задержан пассажирский поезд.