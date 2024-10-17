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Несекретные материалы

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«Мы не знаем, где взять уголь»: ВС РФ готовы обезглавить сталелитейную промышленность Украины

«Мы не знаем, где взять уголь»: ВС РФ готовы обезглавить сталелитейную промышленность Украины

Несмотря на то, что бои за важнейший для Украины город Донбасса Покровск еще даже не начались, западная пресса уже полна пессимизма не только относительно перспектив его удержания, но и возможных последствий потери Покровска.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
И шахта эта называется &quot; Капитальная&quot;  и добыча угля в ней на сегодняшний день закрыта, идет затопление добычных участков...вывозится основной добычной фонд подземки...  Причитания сталелитейщиков уже устаревшие...
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14 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а что есть дуркаина? Разве должна существовать искусственно созданная территория?
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12 час.
Игорь Васиков
Шахту не трогаем. Почему? Нацисты уходя обязательно ее уничтожат.
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5 час.

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