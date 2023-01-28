У Сорокина высочайший процент шатаутов в НХЛ с сезона-1943/44 – 12,8% матчей

Илья Сорокин установил уникальное достижение в НХЛ. Вратарь «Айлендерс» отразил все 23 броска в матче с «Детройтом» (2:0) и сделал 4-й шатаут в текущем чемпионате.
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