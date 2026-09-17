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Газета.ру

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Nature: молекулярный компьютер на ДНК решает задачи за минуту

Nature: молекулярный компьютер на ДНК решает задачи за минуту

Международная группа ученых под руководством специалистов из ирландского Университета Мейнута разработала молекулярный компьютер на основе ДНК, способный решать математические задачи без постоянных затрат энергии.

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