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На Каспии в Мангистау выловили лосося

На Каспии в Мангистау выловили лосося

Такая удача улыбнулась экспедиции научно-производственного центра рыбного хозяйства, которая ведет мониторинг и отбор проб в казахстанской части Каспийского моря в рамках научно-технической программы «Устойчивое развитие природно-хозяйственных и социально-экономических систем Западно-Казахстанского региона в контексте зеленого роста.

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