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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демко не сыграет в 7-м матче с «Эдмонтоном». Вратарь «Ванкувера» пропустил серию из-за травмы

28-летний вратарь получил травму в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Нэшвиллом». Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет сообщил, что Демко не выйдет на лед в седьмой игре серии с «Эдмонтоном».

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