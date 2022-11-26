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«Почему Маунт провел на поле все 90 минут, для меня загадка». Экс-вратарь Англии Грин об игре хавбека против США

Роберт Грин недоволен игрой хавбека сборной Англии Мэйсона Маунта в матче ЧМ-2022 с США (0:0). «Когда Англия делала первую замену, я думал, что с поля уйдет Маунт.

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