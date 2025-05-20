Киев готов к новому раунду переговоров с Москвой. Об этом в своих соцсетях сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский, уточнив, что обсуждает детали с союзниками после разговора с представителем Соединённых Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии