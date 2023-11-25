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Мартемьянов о 6:2 с «Северсталью»: «Нас прорвало сегодня. Сыграли без особо креативных идей, просто бросок, добивание, прострел»

«Парни молодцы, я им благодарен. Практически выполнили игровое задание. В атаке сыграли более агрессивно, свои моменты использовали, хорошие голы забыли.

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