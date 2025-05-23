Каролина Гарсия завершает карьеру после 15 лет на вершине мирового тенниса

Французская теннисистка Каролина Гарсия объявила о завершении карьеры после 15 лет в большом спорте. Обладательница 11 титулов WTA и победительница Кубка Билли Джин Кинг уходит, оставив яркий след в мире тенниса.
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