В Госдуме назвали способы добиться высокой пенсии

Россияне могут повысить свою пенсию с помощью контроля учета трудового стажа, выбора выгодного пенсионного фонда, использования срочных пенсионных выплат, а также перевода материнского капитала в накопительную пенсию.
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