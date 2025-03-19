Беглый Галкин* стал жертвой мошенников

Сбежавший из России хохмач Максим Галкин* стал жертвой преступников. Комик обратился к подписчикам на просторах интернет-пространства, рассказав о мошенниках, которые используют его имя в фейковой рекламе.
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