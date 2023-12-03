IT-эксперт Галов: хакеры могут создавать сеть из умных устройств для DDoS-атак

Руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов рассказал РИА Новости, что злоумышленники могут создавать сеть, зараженную вредоносным программным обеспечением (ПО) из умных (IoT) устройств для дома, чтобы потом использовать его для проведения DDoS-атак или майнинга криптовалют.