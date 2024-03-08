«Советский истребитель-призрак»: чем МиГ-23 так напугал НАТО в 1989 году

Полковник Скуридин 4 июля 1989 года сел за штурвал истребителя МиГ-23. Перед летчиком не стояли боевые задачи, это был его первый день после отпуска и по правилам он должен был провести учебный вылет, чтобы восстановить свои навыки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии