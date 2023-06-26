В Европе в течение трех лет создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

Международный производитель ракетных систем MBDA предварительно договорился с властями ФРГ, Италии, Нидерландов и Франции о будущих поставках системы защиты от гиперзвукового оружия.
Популярные статьи
- Минобороны сообщило о нанесении ударов «Искандерами» по объектам инфраструктуры ВСУ
- Генерал Суровикин призвал личный состав ЧВК «Вагнер» подчиниться приказу президента и вернуться в пункты постоянной дислокации
- В Мелитополе задержаны диверсанты СБУ, совершавшие покушения на представителей местных властей
Свежие комментарии