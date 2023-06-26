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В Европе в течение трех лет создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

В Европе в течение трех лет создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

Международный производитель ракетных систем MBDA предварительно договорился с властями ФРГ, Италии, Нидерландов и Франции о будущих поставках системы защиты от гиперзвукового оружия.

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