В Петербурге у метро «Приморская» завершилась реконструкция наружного освещения

Этот проект является одним из самых крупных в городе На Васильевском острове в Петербурге в квартале рядом с метро Приморская завершилась реконструкция наружного освещения, сообщает 31 октября пресс-служба Смольного.
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