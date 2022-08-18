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Пушков назвал цели атак на Трампа в США

Пушков назвал цели атак на Трампа в США

Представители либеральных кругов США уверены, что Республиканская партия находится "на поводке" у бывшего президента страны Дональда Трампа, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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