Анонсирован ролевой аниме-экшен Rune Factory: Guardians of Azuma Прошло уже достаточно мно...

Анонсирован ролевой аниме-экшен Rune Factory: Guardians of AzumaПрошло уже достаточно много времени с момента релиза Rune Factory 5, и разработчик Marvelous решил анонсировать новую часть— Rune Factory: Guardians of AzumaЧитать дальше → источник.