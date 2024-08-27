Анонсирован ролевой аниме-экшен Rune Factory: Guardians of Azuma Прошло уже достаточно мно...

Анонсирован ролевой аниме-экшен Rune Factory: Guardians of AzumaПрошло уже достаточно много времени с момента релиза Rune Factory 5, и разработчик Marvelous решил анонсировать новую часть— Rune Factory: Guardians of AzumaЧитать дальше → источник.
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