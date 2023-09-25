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Александр Галлямов: «Радимов – шикарный тренер. Он приходил ко мне на прокаты, у нас с ним отношения, особая связь»

Петербургская команда проиграла на «Петровском» в матче группового раунда Winline Медиалиги (0:3). Фигурист играл за «ЧП» в этом сезоне, но матч с 2D пропустил.

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