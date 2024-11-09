На КАДе на ночь остановят движение

В связи с проведением ремонтных работ Пресс-служба КЗС сообщает, что в связи с проведением работ по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе планируется перекрытие сквозного проезда по внешнему и внутреннему кольцу КАД в районе строительства надземного пешеходного перехода.