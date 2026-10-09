Главный тренер «Ноттингем Форест» прокомментировал обвинения в адрес «Манчестер Сити»

Главный тренер футбольного клуба «Ноттингем Форест» Оливер Гласнер высказался по поводу недавнего решения независимой комиссии английской Премьер-лиги (АПЛ), которая признала «Манчестер Сити» виновным в нарушении 114 из 115 пунктов финансовых правил АПЛ.
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