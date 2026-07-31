Арестован обвиняемый в избиении ученого РАН Зезина в Екатеринбурге

31 июля Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение о заключении под стражу Аркадия В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии