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Царьград

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Арестован обвиняемый в избиении ученого РАН Зезина в Екатеринбурге

Арестован обвиняемый в избиении ученого РАН Зезина в Екатеринбурге

31 июля Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение о заключении под стражу Аркадия В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

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