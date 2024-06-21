30% российских IT-компаний готовы сократить инвестиции из-за повышения налога на прибыль

Российские IT-компании столкнутся сокращением инвестиций после повышения налога на прибыль. По данным Russoft research, около 30% компаний могут сократить свои инвестиции в разработку и продвижение продукта на 10%, если налоговая ставка увеличится с нуля до 5%.
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