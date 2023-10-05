Бордовый маникюр 2023: модные идеи с трендовым цветом

В 2023 году бордовый цвет становится настоящим трендом, и многие женщины выбирают его для маникюра. Этот насыщенный оттенок красного с коричневым подтоном, всегда привлекает внимание и отлично сочетается с другими цветами.
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