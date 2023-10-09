Футбольный союз Нидерландов изучает вопрос о допуске сборных России U17

В пресс-службе Королевского футбольного союза Нидерландов прокомментировали допуск сборных России U17 до участия в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает "Спорт-Экспресс".
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