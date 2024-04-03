МО: теракт в «Крокусе» сподвиг многих россиян пойти служить в армию по контракту

ЮВ

Юрий Во

А можно, цифры "роста контрактников" как-то увидеть. Или это военная тайна? А то ведь верится с трудом.... Все, кто патриот или хотел заработать - уже на фронте. А Крокус - далеко не тот случай, когда вдруг резко появилось много новых патриотов или желающих заработать... Кстати, о патриотах я пишу без иронии. Если что... Такие люди среди военных есть и я их уважаю. Правда, получать деньги за патриотизм, работая контрактником, - это уже не то...