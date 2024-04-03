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МО: теракт в «Крокусе» сподвиг многих россиян пойти служить в армию по контракту

МО: теракт в «Крокусе» сподвиг многих россиян пойти служить в армию по контракту

Террористический акт, который произошел 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», сподвиг многих россиян пойти служить в армию по контракту.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
А можно, цифры &quot;роста контрактников&quot;  как-то увидеть.  Или это военная тайна? А то ведь верится с трудом.... Все, кто патриот или хотел заработать - уже на фронте.  А Крокус - далеко не тот случай, когда вдруг резко появилось много новых патриотов или желающих заработать... Кстати, о патриотах я пишу без иронии. Если что... Такие люди среди военных есть и я их уважаю. Правда, получать деньги за патриотизм, работая контрактником, - это уже не то...
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