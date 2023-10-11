Лучший космический фотограф 2023

Победители с конкурса лучших фотографий космоса Astronomy Photographer of the Year 2023. Эмиссионная туманность IC 2944 бегущий цыплёнок с рассеянным скоплением в созвездии Центавра, наблюдаемая рядом с λ Центавра.
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