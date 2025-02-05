Предвестник возвращения российского газа: в ЕС хотят признать пустые ПХГ «нормой»

Группа европейских стран, входящих в ЕС и обладающих крупнейшими мощностями по хранению на континенте, провела предварительные и неофициальные переговоры о смягчении целевых показателей пополнения запасов газа на 2025 год на фоне опасений, что высокие цены сделают хранение газа невыгодным.
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