Предвестник возвращения российского газа: в ЕС хотят признать пустые ПХГ «нормой»

Группа европейских стран, входящих в ЕС и обладающих крупнейшими мощностями по хранению на континенте, провела предварительные и неофициальные переговоры о смягчении целевых показателей пополнения запасов газа на 2025 год на фоне опасений, что высокие цены сделают хранение газа невыгодным.