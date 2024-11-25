Тимоти Барр (Timothy Barr) современный американский художник

Тимоти Барр черпает вдохновение в пейзажах и безмятежности сельской Америки. Его проникновенные картины с изображением фермерских домов и многовековых деревьев воплощают в себе уединённость и величие пасторальной жизни.
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