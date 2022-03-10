Авторадио

943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Ну хоть такПравительство пла...
  • Елена Мамонова
    Нужно нам заблокировать их полностью,все равно все блогеры в телеграмм переметнулисьFacebook и Instag...
  • Елена Мамонова
    Да какая разница как их будут вызыватьПризывников могут...

ГИБДД предлагает отбирать документы, если водитель за 7 дней не устранил неисправности

ГИБДД предлагает отбирать у водителей свидетельство о регистрации машины, если они за семь дней не устранили ранее выявленные неисправности, сообщил представитель ведомства Сергей Чипурин на слушаниях в Общественной палате РФ, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх