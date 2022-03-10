ГИБДД предлагает отбирать документы, если водитель за 7 дней не устранил неисправности

ГИБДД предлагает отбирать у водителей свидетельство о регистрации машины, если они за семь дней не устранили ранее выявленные неисправности, сообщил представитель ведомства Сергей Чипурин на слушаниях в Общественной палате РФ, передает РИА Новости.
ГИБДД предлагает отбирать у водителей свидетельство о регистрации машины, если они за семь дней не устранили ранее выявленные неисправности, сообщил представитель ведомства Сергей Чипурин на слушаниях в Общественной палате РФ, передает РИА Новости.
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