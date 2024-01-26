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Страшно представить: что будет, если долго пользоваться старой зубной щеткой

Страшно представить: что будет, если долго пользоваться старой зубной щеткой

Несмотря на то, что каждого человека с раннего детства учат пользоваться зубной щеткой и следить за гигиеной рта, почему-то уход за зубами часто не дает нужного эффекта и даже не избавляет от болезненных манипуляций в кресле стоматолога.

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