Общегородской субботник пройдет в Иркутске 5 октября

5 октября в Иркутске пройдет второй общегородской субботник по инициативе мэра Руслана Болотова. Заявки на участие уже поступают в отделы санитарного состояния и охраны окружающей среды городской администрации.
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