Битва титанов: штурм Берлина Советские артиллеристы пишут на снарядах «Гитлеру», «В Берлин», «По Рейхстагу».
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Битва титанов: штурм Берлина Советские артиллеристы пишут на снарядах «Гитлеру», «В Берлин», «По Рейхстагу».
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