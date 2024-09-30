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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кордоба о слухах про переход в «Зенит» или «Спартак»: «Буду наслаждаться, играя в «Краснодаре». Не буду говорить о других командах»

Форвард «Краснодара» выразил мнение после победы над петербургским клубом (2:0) в 10-м туре Мир РПЛ. «Очень довольны матчем, это был тот триумф, которого мы все заслуживали, все мы проделали большую работу.

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